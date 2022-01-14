Жители Магнитогорска не смогут окунуться в крещенскую прорубь без QR-кода о вакцинации

Магнитогорск, 14 января. Власти Магнитогорска Челябинской области запретили принимать участие в традиционных крещенских купаниях тем, кто не имеет QR-кода о вакцинации.

Купания на Крещение для жителей Магнитогорска организованы на территории спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», для входа в заведение потребуется QR-код, сообщила пресс-служба городской администрации.

«На территории водно-гребной базы спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» по улице Набережная будут организованы три купели для купания. Они будут принимать желающих c 18.00 (16.00 мск) 18 января до 21.00 (19.00 мск) 19 января», — сказано в сообщении.

Ранее новогодний заплыв совершили 80 любителей зимнего плавания со всей Челябинской области. Для этого в водоеме вырубили самую длинную на Урале прорубь, ее длина — 25 метров.