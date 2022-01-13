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Власти Челябинска отменили занятия для учеников младших классов из-за аномального мороза

Общество
Власти Челябинска отменили занятия для учеников младших классов из-за аномального мороза
portal.petrozavodsk-mo.ru  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Челябинск, 13 января. Комитет по делам образования Челябинска принял решение об отмене занятий в школах для учеников младших классов в связи с похолоданием. Об этом сообщается на канале городской администрации в мессенджере Telegram.

Синоптики отмечают, что утром 13 января столбики термометров в Челябински опустились до отметки в −22 градуса. Согласно прогнозам метеорологов, морозная погода будет наблюдаться до середины дня, затем ожидается потепление до −16 градусов. В пятницу, 14 января, жителей города ожидает потепление до −12 градусов.

«13 января 2022 года в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменены занятия в школах города Челябинска с 1 по 4 классы первой смены», — говорится в тексте сообщения комитета.

Как утверждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, 14 января на территории Западной части Сибири произойдут отклонения от климатической нормы. В Омской, Томской и Новосибирской областях прогнозируется потепление на 15 градусов.

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погода школа образование занятия похолодание
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