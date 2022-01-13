Власти Челябинска вернули подачу воды в дом ветерана после публикаций СМИ

Челябинск, 13 января. Челябинские власти оперативно устранили последствия прорыва трубы в поселке станции Шершни, из-за которой 92-летняя ветеран войны осталась без воды.

Коммунальная авария произошла еще 2 января. Рабочие остановили течь и поставили заглушку, в результате чего десять семей остались без водоснабжения. Под отключение попал и дом Анны Евгеньевны, которая является ветераном Великой Отечественной войны.

Пожилой жительнице больше недели приходилось ходить на соседнюю улицу, чтобы набрать воду. Она таскала тяжелые ведра, несмотря на преклонный возраст. Тогда на проблему обратило внимание местное издание 74.RU и выпустило соответствующую статью.

Уже накануне в администрации города заявили, что восстановили водоснабжение на аварийном участке. Позднее эту информацию подтвердила дочь ветерана, поблагодарив СМИ за помощь.

В Петербурге из-за прорыва трубы ранее затопило улицу. Из-за коммунальной аварии жители целого района остались без горячей или холодной воды.