Газопровод вспыхнул огнем на трассе М5 под Челябинском

Челябинск, 22 декабря. Крупный пожар произошел на отводе от магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» в Челябинской области. На данный момент горение удалось ликвидировать, сообщили в МЧС.

Возгорание было зафиксировано на 1793-м километре федеральной автодороги М5. По приезде спасатели перекрыли 16-ти километровый участок трубопровода.

В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям специалистов, угрозы для населенных пунктов нет — ближайшая деревня Боровое располагается в двух километрах от места горения.

На днях крупный пожар с жертвами произошел в пятиэтажке в Старокамышинске (Челябинская область). В результате возгорания погибли три человека.