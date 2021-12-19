Аэропорт Челябинска закрыли для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега

Челябинск, 19 декабря. Несколько рейсов задерживаются в аэропорту Челябинска из-за расчистки взлетно-посадочной полосы после прошедшего снегопада, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно данным регионального гидрометцентра, ночью 19 декабря в Челябинске шел снег, местами сильный. Столбики термометров показали около семи градусов ниже нуля. Днем ожидается облачность с гололедицей на дорогах. Также снова выпадут осадки.

«Аэропорт закрыт до 11:00 (09:00 по московскому времени) для расчистки взлетно-посадочной полосы. После окончания работ аэропорт будет работать в штатном режиме», — сказала собеседница ТАСС.

Жителей Москвы тоже предупредили о снеге и гололедице. Температура воздуха днем опустится до трех градусов ниже нуля, атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба. Скорость южного ветра будет достигать восьми метров в секунду.