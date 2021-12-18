Челябинцы сотрясли ночную улицу массовой дракой со стрельбой

Челябинск, 18 декабря. Две компании парней из поселка Чурилово устроили настоящее побоище посреди ночной улицы. Молодые люди сошлись «стенка на стенку», не гнушаясь применять пистолет и палки.

Массовая драка произошла в ночь на 18 декабря. По сообщению Telegram-канала Ural Mash, в побоище сошлись «две молодежные сборные по смешанным видам спорта». Пара небольших толп парней устроила драку, во время которой один из оппонентов стрелял по лицам своих соперников. Молодые люди также не брезговали и добивать лежачих, используя для этого палки, передал телеканал РЕН ТВ.

На данный момент неизвестно, сколько человек пострадало в результате такой ожесточенной драки. Также не озвучивались и причины конфликта.

Неделей ранее в челябинском СИЗО мужчина задушил своего сокамерника. Погибший проходил по статье за насильственные действия сексуального характера в отношении восьмилетней девочки.