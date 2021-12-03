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Отравление целой семьи из Магнитогорска могло произойти из-за утечки угарного газа из печи

Происшествия
Отравление целой семьи из Магнитогорска могло произойти из-за утечки угарного газа из печи
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Магнитогорск, 3 декабря. Мать и четверо детей из Магнитогорска отравились угарным газом, который, по предварительным данным, появился вследствие утечки из системы вентиляции дровяной печи. Такие данные привели в СК РФ по Челябинской области.

Накануне женщина с детьми в возрасте от восьми до 15 лет были доставлены в местную больницу с признаками отравления. В Следкоме сообщили, что на данный момент угрозы здоровью пострадавших нет. По факту произошедшего проводится проверка.

«По предварительным данным, причиной отравления явилась утечка угарного газа из системы вентиляции дровяной печи», — следует из сообщения.

Неделей ранее жителя Магнитогорска арестовали за вооруженное нападение на полицейского. Пьяный горожанин напал на правоохранителя и нанес ему несколько ударов ножом, находясь в машине инспектора ДПС.

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магнитогорск челябинская область отравление
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