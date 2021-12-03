Экс-депутат челябинского ЗакСа Александр Вольхин скончался от коронавируса

Челябинск, 3 декабря. Умер бывший депутат Законодательного Собрания Челябинской области Александр Вольхин. По словам источников из окружения парламентария, он скончался на 68-м году жизни из-за коронавируса.

В Заксобрании отметили, что на депутатском посту Вольхин занимался активной деятельностью и запомнился как талантливый и отзывчивый специалист. Он был автором законопроектов в сфере охраны природы, обеспечения пожарной безопасности и соцподдержки жителей, пострадавших при радиационных авариях.

«Талантливый руководитель и организатор, хозяйственный и политический деятель, Александр Иванович внес весомый вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области, превращение Кыштымского медеэлектролитного завода в одно из самых передовых предприятий России и мира», — следует из сообщения на портале регионального Заксобрания.

Недавно стало известно о смерти известного актера Валерия Гаркалина. Артист скончался от последствий коронавируса в возрасте 67 лет.