Следователи начали проверку после выкатывания самолета за посадочную полосу в Челябинске

Челябинск, 1 декабря. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ и транспортная прокуратура начали проверку по факту выкатывания самолета за пределы посадочной полосы в аэропорту Челябинска.

На борту воздушного судна в момент инцидента находились 35 человек, в том числе 32 пассажира. Пострадавших нет. Самолет не получил видимых повреждений, его отбуксировали на место стоянки.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Пассажирский самолет выкатился в аэропорту Челябинска за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) на 10 метров. После происшествия воздушная гавань временно не принимает рейсы. Инцидент произошел с самолетом, выполнявшим рейс UVT 567, который следовал из Казани в Челябинск.