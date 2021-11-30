Вакцинация от COVID-19 стала обязательной в Челябинской области для пожилых и студентов

Челябинск, 30 ноября. Власти Челябинской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых граждан и студентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация в Челябинской области продолжает оставаться неблагополучной. За минувшие сутки в регионе выявили 656 новых случаев COVID-19. При этом уровень коллективного иммунитета достигает только 39,2%.

«Обеспечить с 1 декабря проведение профилактических прививок против COVID-19 гражданам в возрасте старше 18 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Челябинской области, а также лицам старше 60 лет», — говорится в постановлении местного Роспотребнадзора.

Ранее обязательную вакцинацию для лиц преклонного возраста также ввели в Приморье. Такая мера необходима в связи с тем, что на долю пожилых в регионе приходится 23,5% всех инфицированных.