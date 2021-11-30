Медработницу из Магнитогорска заподозрили в подделке справок об отсутствии COVID-19

Магнитогорск, 30 ноября. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили медработницу из Магнитогорска в фальсификации справок об отсутствии COVID-19. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.

Согласно имеющейся информации, противоправные действия выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. По словам стражей порядка, медицинский работник предоставляла пациентам поддельные справки о том, что у них якобы не обнаружен коронавирус. За оказанные услуги граждане передавали женщине денежное вознаграждение.