Четыре человека погибли в результате отравления угарным газом в Челябинской области

Златоуст, 24 ноября. Утечка угарного газа произошла в городе Златоуст Челябинской области. В результате инцидента погибли четыре человека.

Причины трагедии, личности жертв и другие детали пока не известны. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарная служба. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства утечки угарного газа, передает РЕН ТВ.

Маленький ребенок недавно чуть не взорвал квартиру во время игры с газовой духовкой в Нижнем Новгороде. Малыш повернул вентиль и ушел в другую комнату по своим делам. Взрыва не произошло благодаря открытой форточке. Инцидент закончился небольшой вспышкой газа.