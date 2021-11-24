Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 23:12
23:03
Происшествия
Минимум 27 нелегальных мигрантов погибли из-за крушения лодки в проливе Ла-Манш
23:02
Политика
Латвийский журналист Филей: мастера микрофонов из США запугивают граждан «агрессией России»
23:00
Общество
Академик РАН Голухова объяснила важность применения вакцины для подростков «Спутник М»
22:57
Происшествия
Пассажирский микроавтобус сбил лося на дороге в Тверской области
22:50
Общество
Госдума может рассмотреть введение QR-кодов в общественных местах и транспорте
22:44
Политика
Baijiahao: США уступают России даже с учетом поддержки 60 союзников
22:34
Спорт
Тренер «Наполи» Спаллетти не пожал руку наставнику «Спартака» Витории после матча ЛЕ
22:29
Происшествия
Ресторан Kaif Моргенштерна закрыли на неопределенный срок после проверки
22:28
Происшествия
Истребители ВВС Израиля атаковали сирийские объекты
22:21
Весь мир
Аббас Джума осудил избирком Ливии за исключение Сейфа Каддафи из списка кандидатов в президенты
Все новости

Четыре человека погибли в результате отравления угарным газом в Челябинской области

Происшествия
Четыре человека погибли в результате отравления угарным газом в Челябинской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Златоуст, 24 ноября. Утечка угарного газа произошла в городе Златоуст Челябинской области. В результате инцидента погибли четыре человека.

Причины трагедии, личности жертв и другие детали пока не известны. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарная служба. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства утечки угарного газа, передает РЕН ТВ.

Маленький ребенок недавно чуть не взорвал квартиру во время игры с газовой духовкой в Нижнем Новгороде. Малыш повернул вентиль и ушел в другую комнату по своим делам. Взрыва не произошло благодаря открытой форточке. Инцидент закончился небольшой вспышкой газа.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Четыре человека погибли в результате отравления угарным газом в Челябинской области
челябинская область отравление угарный газ
Комментировать