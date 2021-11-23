В Челябинске полицейские доставили в больницу младенца с ожогами

Челябинск, 23 ноября. Три госавтоинспектора оказали помощь семьей, попавшей в беду. Полицейские помогли довезти до больницы 11-месячного ребенка с ожогами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

К сотрудникам ГИБДД обратился мужчина за помощью. Он рассказал, что везет своего ребенка в медицинское учреждение из Аргаяшского района и плохо ориентируется в городе. Правоохранители решили сопроводить иномарку, чтобы обеспечить ей беспрепятственное движение, но на полпути легковушка семьи сломалась.

«Инспекторы ГИБДД незамедлительно пересадили маму с ребенком в служебный автомобиль и доставили в медучреждение», — отметили в ведомстве.

Малышу была своевременно оказана первая помощь. Теперь его жизни ничего не угрожает.

Ранее пожарные в Приморье спасли ребенка из горящей квартиры в жилом доме, сообщало издание Deita. Никто не пострадал.