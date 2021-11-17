Рыбак провалился под лед и погиб на озере Акакуль в Челябинской области

Челябинск, 17 ноября. Выехавший на лед на «мотособаке» рыбак утонул в Челябинской области. Очевидцы пытались помочь мужчине, но спасти его не смогли.

Трагедия произошла на озере Акакуль под Челябинском. Мужчина отправила на гусеничном мотобуксировщике по льду водоема. Сначала рыбак сделал круг возле берега, но потом выехал на середину озера. Лед не выдержал веса транспорта и треснул.

Мужчина ушел под воду. Очевидец бросился спасать потерпевшего, но ему пришлось вернуться на берег и вызвать спасателей, потому что даже под ним замерзшее озеро стало трещать. Сотрудники экстренных служб смогли подойти к месту трагедии только на лодке. Они вытащили тело мужчины на берег и передали полицейским.

Тем временем водолазы в Ивановской области достали из водоема тело пропавшего 15 октября мужчины. Труп был обнаружен на территории плотины и водосброса. Его поиски были затруднены из-за густых водорослей.