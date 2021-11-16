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Уголовное дело возбудили после гибели матери и двоих детей на пожаре под Челябинском
Происшествия
Уголовное дело возбудили после гибели матери и двоих детей на пожаре под Челябинском
prokuror.perm.ru  /  Прокуратура Пермского края

Челябинск, 16 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели матери с детьми на пожаре в Копейске. Предварительно установлено, что смертельный пожар произошел из-за возгорания бытового газа.

СК начал расследование дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящее время специалисты проводят необходимые следственные действия.

Пожар зафиксировали в СНТ «Станкостроитель-3» в городе Копейск. Сотрудники МЧС обнаружили тела матери и двоих детей без признаков жизни. По данным СМИ, семья некоторое время назад переехала в этот дом, а отец самостоятельно переделал печное отопление на газовое.

Ранее стало известно, что мебельная фабрика загорелась в Абинском районе Краснодара. Инцидент случился в станице Холмской. По предварительным данным, огонь распространился на площади 150 квадратных метров. О пострадавших и погибших информации нет.

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