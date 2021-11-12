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Челябинская полиция задержала врачей, вносивших ложные сведения о вакцинации

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 09:37
Происшествия
Челябинская полиция задержала врачей, вносивших ложные сведения о вакцинации
пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Челябинск, 12 ноября. Полиция в Златоусте Челябинской области задержала трех медработников, которые за деньги вносили в государственную систему недостоверные сведения о прохождении вакцинации от COVID-19.

Фигуранты уголовного дела внесли 250 ложных данных о якобы привитых гражданах. За услугу они брали от 1500 до 6000 тыс. рублей.

За данное преступление медицинским работникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают других лиц, причастных к данному противоправному деянию.

Тем временем в Сети опубликованы данные 500 тысяч покупателей поддельных сертификатов о вакцинации от Covid‑19, сообщает РИАМО. Информация появилась на теневых ресурсах. Специалисты отмечают, что мошенники производили сбор, чтобы в дальнейшем шантажировать людей.

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