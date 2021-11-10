Глава ЗакСа Челябинской области Мякуш уходит в отставку

Челябинск, 10 ноября. Глава Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш покидает свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Чиновник встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Мякуш сообщил о сложении полномочий председателя ЗакСа. Пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь подтвердил информацию о его отставке.

«Губернатор предложил Владимиру Викторовичу должность своего советника. У него колоссальный опыт работы в южноуральской политике», — сказал представитель Текслера.

По словам пресс-секретаря, очень важно, чтобы Мякуш остался в команде. Глава ЗакСа принял это предложение и согласился продолжить общую работу.

В администрации Пензы ранее тоже произошли кадровые изменения. Мэр города Андрей Лузгин объявил об отставке 12 октября.