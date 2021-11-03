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Действие системы QR-кодов расширили в Челябинской области
Общество
Действие системы QR-кодов расширили в Челябинской области
Невские Новости  /  Сергей Борода

Челябинск, 3 ноября. Власти Челябинской области приняли решение расширить действие системы QR-кодов на все мероприятия, проводимые в закрытых помещениях.

Отмечается, что новые ограничения касаются мероприятий с любым количеством участников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, правительство Челябинской области продлило режим нерабочих дней в регионе до 12 ноября включительно. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

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