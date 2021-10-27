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Трамвай с пассажирами загорелся прямо на ходу в Челябинске

  /   Обновлено: 27 октября 2021 11:05
Происшествия
Трамвай с пассажирами загорелся прямо на ходу в Челябинске
 /  Невские Новости / Александра Щетинина

Челябинск, 27 октября. Трамвай с пассажирами вспыхнул на оживленном перекрестке в Челябинске. Никто не пострадал. Водитель сам справился с пожаром.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Российская и проспекта Победы. Трамвай №17, который возит пассажиров от Медгородка до улицы Чичерина, загорелся прямо на ходу. Водитель с помощью огнетушителя справился с возгоранием до приезда сотрудников МЧС. Площадь составила 1 кв.м.

Пассажиры смогли самостоятельно эвакуироваться. По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание электропроводки двигателя. В результате инцидента никто не пострадал.

Тем временем человек пострадал при возгорании автомобиля в Подольске, сообщало РИАМО. Последствия пожара ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС.

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мчс чп пассажиры
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