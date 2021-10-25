Работники челябинского зоопарка дали имя найденному осиротевшему медвежонку

Магнитогорск, 25 октября. Осиротевшей маленькой медведице, которую обнаружили рядом с горнолыжным центром «Банное» в Магнитогорске Челябинской области, сотрудники зоопарка подобрали имя.

Медвежонок скитался по лесу в поисках еды, когда его нашли волонтеры. По мнению специалистов, мать-медведица могла быть застрелена браконьерами. Так как выжить зимой самостоятельно он не смог бы, его поймали и отвезли в зоопарк. Из-за любопытства и неуклюжести животное прозвали Шкода, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Зоологи отмечают, что малышка (хотя не такая она и маленькая) отличается сообразительностью, легко поддается элементам тренинга, предпочитает молочные продукты и очень любит шкодить», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью челябинского зоопарка Елена Чащина.

Отмечается, что сейчас с медведицей все хорошо. Специалисты подобрали ей рацион, также за ней наблюдает ветеринар. В скором времени самка сможет полностью восстановиться и отправиться в зимнюю спячку.

Сахалинский зоопарк подарил льву и пуме лежаки с подогревом. Ведущий инженер парка Антон Романюк рассказал, что они подключили новую котельную, благодаря которой им удалось обеспечить теплом помещения для животных, ветеринарную клинику и здание администрации.