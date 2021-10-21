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Массовая задержка рейсов произошла в аэропорту Челябинска
Происшествия
Массовая задержка рейсов произошла в аэропорту Челябинска
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей

Челябинск, 21 октября. Несколько рейсов задержаны в международном аэропорту Челябинска. Причиной стали погодные условия, которые не позволяют нормально функционировать самолетам.

О массовой задержке вылетов сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. В ведомстве указали, что предоставление услуг пассажирам задержанных рейсов находится на контроле.

«В связи с закрытием аэропорта задержаны вылеты авиарейсов в Ереван, Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь авиакомпаний Nordwind Airlines, "Россия", "Победа" и "Уральские авиалинии"», — говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Накануне вечером на Челябинск обрушился мощный снегопад. Также город окутан туманом.

Днем ранее стало известно, что самолет авиакомпании Red Wings не долетел до Норильска и вернулся в челябинский аэропорт. Причиной такого решения стала техническая проблема. Никто из пассажиров не пострадал.

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