Судья Вадим Кинзин получил тяжелое ранение во время охоты под Челябинском

Челябинск, 5 октября. Сейчас председатель Еткульского районного суда Вадим Кинзин находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел на территории одного из охотничьих хозяйств Челябинской области, передает URA.ru. Предварительно установлено, что ранение было получено в результате несчастного случая. На свою должность Кинзин заступил в сентябре прошлого года.

Сотрудники правоохранительных органов региона инициировали проверку по факту произошедшего. В суде, где работает Кинзин, пока не прокомментировали информацию о своем сотруднике. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние пострадавшего.

На Украине продолжается розыск заказчиков покушения на первого помощника президента страны Владимира Зеленского. Однако сам глава государства сомневается, что правоохранителям удастся справиться с этой задачей.