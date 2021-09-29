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Новый логотип Челябинского театра драмы напомнил пользователям Сети девушку без одежды
Общество
Новый логотип Челябинского театра драмы напомнил пользователям Сети девушку без одежды
wikipedia.org  /  Gzbender / CC BY-SA 3.0

Челябинск, 29 сентября. Обновленный логотип Челябинского театра драмы вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многим изображение напомнило не то, что закладывали в картинку авторы.

Как рассказали в самом театре, в новый символ добавили букву «П», изображающую ворота в мир спектакля. В логотипе нашлось место и для заключенной внутри буквы «Т», которая обозначает творчество, театр и традиции.

Однако комментаторам из Сети показалось, что изображение похоже на девушку без одежды, стоящую на коленях. Некоторые увидели в логотипе вымя козы и плачущие глаза.

Несмотря на критику символа, Челябинский театр драмы не планирует его менять. В учреждении относятся с благодарностью к негативным комментариям, поскольку «без критики театр умирает».

«Сотрудники театра не находят подобных аллюзий, поэтому мы не видим причины резко менять логотип из-за того, что кто-то увидел в нем что-то нелицеприятное или непотребное», — отметили в театре.

Артисты призвали зрителей приходить «не на логотип», а на спектакли. В культурном учреждении также выразили надежду на поддержку жителей Челябинска, пишет «Подъем».

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила изменить логотип «Единой России». Она считает, что на символ партии нужно добавить медвежат, чтобы там была целая семья.

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челябинск театр логотип
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