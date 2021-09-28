Скончалась известная челябинская журналистка Викалюк

Челябинск, 28 сентября. Союз журналистов Челябинской области сообщил о смерти главного редактора Копейского телевидения Анны Викалюк. По предварительной версии, у нее были проблемы со здоровьем.

По данным СМИ, девушку госпитализировали в обморочном состоянии. Она была доставлена в областную больницу, где скончалась, находясь в коме. Анне Викалюк было 35 лет.

За свою жизнь журналистка завоевала несколько наград в конкурсах, проходящих как на региональных, так и на федеральных уровнях. Также она работала на должности директора Копейской телерадиокомпании с 2021 года.

Ранее на Урале ушла из жизни телеведущая Анастасия Анисимова. Департамент информационной политики региона подтвердил смерть Анисимовой. Анисимова работала на «Областном телевидении», вела программы «Кабинет министров», «Территория права», «Четвертая власть» и другие.