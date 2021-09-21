Пропавшего во время шторма рыбака нашли спустя двое суток под Челябинском

Челябинск, 21 сентября. Пенсионер провел на необитаемом острове два дня без фонарика и спичек. Челябинские спасатели нашли его живым и здоровым.

Мужчина приехал на озеро Аргази в Аргаяшском районе на рыбалку. На лодке он отправился в плавание и не вернулся. Кыштымский отряд поисково-спасательной службы и полиция стали искать 82-летнего мужчину. Перед рыбалкой он не обратил внимание на сильный ветер.

Пенсионер хотел поймать волну, но у него сломалось весло. В результате плавсредство прибило ветром к необитаемому островку, где его и нашли спасатели. В настоящее время рыбак находится дома, медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее москвич ушел в лес за грибами, но не вернулся с наступлением темноты. Родственники сообщили спасателям, что мужчина заблудился. Грибника нашли около деревни Каменка Роговского поселения.