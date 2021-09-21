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Пропавшего во время шторма рыбака нашли спустя двое суток под Челябинском
Общество
Пропавшего во время шторма рыбака нашли спустя двое суток под Челябинском
Невские Новости

Челябинск, 21 сентября. Пенсионер провел на необитаемом острове два дня без фонарика и спичек. Челябинские спасатели нашли его живым и здоровым.

Мужчина приехал на озеро Аргази в Аргаяшском районе на рыбалку. На лодке он отправился в плавание и не вернулся. Кыштымский отряд поисково-спасательной службы и полиция стали искать 82-летнего мужчину. Перед рыбалкой он не обратил внимание на сильный ветер.

Пенсионер хотел поймать волну, но у него сломалось весло. В результате плавсредство прибило ветром к необитаемому островку, где его и нашли спасатели. В настоящее время рыбак находится дома, медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее москвич ушел в лес за грибами, но не вернулся с наступлением темноты. Родственники сообщили спасателям, что мужчина заблудился. Грибника нашли около деревни Каменка Роговского поселения.

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