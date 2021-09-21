Обвиняемый во взятках глава челябинского ПФР вышел из СИЗО

, 21 сентября. Руководителя отделения ПФР по Челябинской области Виктора Чернобровина, обвиняют в получении взяток на 26 млн рублей. Суд перевел его под домашний арест.

Тракторозаводский районный суд принял решение о смягчении меры пресечения. Теперь Чернобровин будет находиться под домашним арестом, сообщает URA.RU.

Замуправляющего челябинского ОПФР Александра Орехова задержали в июле при получении 3 млн рублей от коммерсанта. На допросе подозреваемый заявил, что делился взятками со своим руководителем. После этого Чернобровина поместили на два месяца в СИЗО. Руководитель ПФР не признал вину.

Бывшего начальника управления Пенсионного фонда России в Нижневартовске Юрия Гончарука подозревают в получении взятки в 2,4 млн рублей. По данным следствия, экс-глава ПФР получал взятки от бизнесмена в течение четырех месяцев.