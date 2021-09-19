Зоозащитники выпустили на волю диких сов в заповеднике под Челябинском

Челябинск, 19 сентября. Сотрудники реабилитационного центра челябинского зоозащитника Карена Даллакяна выпустили на волю диких сов. Их новым домом стал заповедный Чебаркульский бор.
Зоозащитники установили рядом с памятником природы таблички, в которых указана информация о живущих на озере лебедях и других редких птицах из Красной книги на территории Челябинской области. Об этом сообщили в региональном Министерстве экологии.
По информации ведомства, диких животных и птиц, которые прошли этап реабилитации, специалисты выпускают на волю в особо охраняемых территориях. Это необходимо делать для того, чтобы они могли быстро адаптироваться в максимально безопасных для жизни условиях.
Руководитель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян рассказал, что в центре среди его подопечных есть птицы, которые никогда не будут выпущены на волю. Зоозащитник отметил, что они серьезно пострадали от рук браконьеров.
Замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков отметил, что экологи и волонтеры активно организовывают экотропы для туристов, чтобы они могли наблюдать за жизнью дикой природы. Экологически просвещаться может каждый из желающих жителей России.
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