Зоозащитники выпустили на волю диких сов в заповеднике под Челябинском

Челябинск, 19 сентября. Сотрудники реабилитационного центра челябинского зоозащитника Карена Даллакяна выпустили на волю диких сов. Их новым домом стал заповедный Чебаркульский бор.

Зоозащитники установили рядом с памятником природы таблички, в которых указана информация о живущих на озере лебедях и других редких птицах из Красной книги на территории Челябинской области. Об этом сообщили в региональном Министерстве экологии.

По информации ведомства, диких животных и птиц, которые прошли этап реабилитации, специалисты выпускают на волю в особо охраняемых территориях. Это необходимо делать для того, чтобы они могли быстро адаптироваться в максимально безопасных для жизни условиях.

Руководитель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян рассказал, что в центре среди его подопечных есть птицы, которые никогда не буд у т выпущены на волю. Зоозащитник отметил, что они серьезно пострадали от рук браконьеров.

Замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков отметил, что экологи и волонтеры активно организовывают экотропы для туристов, чтобы они могли наблюдать за жизнью дикой природы. Экологически просвещаться может каждый из желающих жителей России.