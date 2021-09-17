Челябинский губернатор принял участие в выборах депутатов Государственной думы

Челябинск, 17 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проголосовал на выборах депутатов Государственной думы вместе со своей супругой, проинформировала пресс-служба политика.

Согласно тексту сообщения, глава региона и его жена традиционно проголосовали на избирательном участке, расположенном на базе школы №92 в Металлургическом районе Челябинска.

По словам самого губернатора, парламентские выборы являются одним из самых важных общественно-политических событий в России.

«Мы выбираем депутатов нового созыва, им принимать важнейшие законы, которые во многом будут определять вектор развития страны, причем не только на ближайшие пять лет, но и на более далекую перспективу», — заявил Текслер.

Выборы депутатов Государственной думы и руководителей регионов России будут проходить с 17 по 19 сентября. Результаты голосования будут обнародованы не ранее 20 сентября.

Врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярев также проголосовал на выборах. После этого политик отправился на работу в местное правительство.