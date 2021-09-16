ФСБ задержала жителя Магнитогорска за публичные призывы к терактам

Челябинск, 16 сентября. Силовики задержали мужчину, который в Сети призывал к насильственной смене власти, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

Согласно материалам дела, подозреваемый весной этого года разместил в интернете несколько постов с призывом к насильственной смене власти и причинению вреда стражам порядка. В ходе обысков в доме у мужчины были обнаружены и изъяты пневматические пистолеты, граната, а также материалы со сведениями по организации террористических актов. Задержать злоумышленника удалось в результате совместной работы сотрудников регионального управления ФСБ и ГУ МВД по Челябинской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — отмечается в сообщении правоохранителей.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводится проверка для установления возможных подельников.