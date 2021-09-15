Тело школьницы нашли под окнами дома на Университетской набережной в Челябинске

Челябинск, 15 сентября. Тело несовершеннолетней девочки обнаружили под окнами одной из челябинских многоэтажек днем 14 сентября.

Как сообщает источник в правоохранительных органах региона, все произошло в доме на Университетской набережной. Погибшей оказалась ученица седьмого класса.

«Известно, что школьница жила в этом доме на Университетской набережной, где была квартира у ее дедушки и бабушки. В причинах произошедшего разбираются следователи СКР», — отметил источник.

Причины и обстоятельства трагедии пока неизвестны. В пресс-службе следственного управления СК России по региону трагическую ситуацию никак не прокомментировали

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