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Сразу 19 машин столкнулись на железнодорожном перегоне под Челябинском

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 18:45
Происшествия
Сразу 19 машин столкнулись на железнодорожном перегоне под Челябинском
Невские Новости  /  Светлана Дремина

, 14 сентября. Девятнадцать машин столкнулись в Златоусте на дороге, обработанной битумом. Полиция работает на месте происшествия.

Массовая авария случилась на перегоне Машзавод — Гагарина. Там велись дорожные работы. Рабочие обработали проезжую часть битумом и забыли выставить предупреждающие дорожные знаки на ремонтируемом участке дороги. Поскольку поверхность была очень скользкой, произошли сразу несколько массовых аварий. Так, 12 машин столкнулись на участке, где была электроопора № 75. Еще пять автомобилей попали в ДТП возле электроопоры № 71.

В результате аварий никто не пострадал, но машины получили сильные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.

Накануне два человека стали жертвами ДТП с участием лося. Трагедия произошла в Алексинском районе Тульской области.

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