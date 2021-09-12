Подозреваемый в убийстве младенца челябинец назвал гибель ребенка случайностью

Челябинск, 12 сентября. Житель Челябинской области сознался в убийстве младенца в Уйском районе. Источник ФАН рассказал о мотиве предполагаемого душегуба.

По словам фигуранта, он расправился с девочкой, потому что та якобы громко кричала. Мужчина якобы «случайно придушил» ее. Установлено, что подозреваемым является сожитель матери ребенка.

Известно, что задержанному 30 лет. Труп восьмимесячной девочки он поместил в погребе. Сейчас следователи выясняют, как мужчина смог спрятать тело. Соответствующая проверка проводится и в отношении матери убитой.