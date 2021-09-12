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Подозреваемый в убийстве младенца челябинец назвал гибель ребенка случайностью

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 17:08
Происшествия
Подозреваемый в убийстве младенца челябинец назвал гибель ребенка случайностью
pixabay.com  /  PD

Челябинск, 12 сентября. Житель Челябинской области сознался в убийстве младенца в Уйском районе. Источник ФАН рассказал о мотиве предполагаемого душегуба.

По словам фигуранта, он расправился с девочкой, потому что та якобы громко кричала. Мужчина якобы «случайно придушил» ее. Установлено, что подозреваемым является сожитель матери ребенка.

Известно, что задержанному 30 лет. Труп восьмимесячной девочки он поместил в погребе. Сейчас следователи выясняют, как мужчина смог спрятать тело. Соответствующая проверка проводится и в отношении матери убитой.

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убийство ребенок сожитель
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