Челябинский суд оштрафовал мужчину за публичное оправдание нацизма

Челябинск, 7 сентября. Суд признал виновным челябинца, который прислал на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера. Тем самым он публично оправдал нацизм.

Суд постановил оштрафовать 19-летнего местного жителя на 50 тысяч рублей по уголовному делу, которое возбудили по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ.

По данным прокуратуры, преступление было совершено в мае 2021 года. Гражданин зашел на сайт «Бессмертный полк онлайн» и отправил заявку на публичную демонстрацию изображения Гитлера. Модераторы акции заблокировали пользователя и обратились в суд.

Ранее Кемеровский областной суд назначил штраф в 120 тысяч рублей подобное нарушение. Кемеровчанин решил развлечься и опубликовал в фото нацистского вождя как своего деда. «Дедушка» ожидаемо попал в онлайн-трансляцию «Бессмертного полка».