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ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника Челябинской таможни

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 14:50
Происшествия
ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника Челябинской таможни
РУФСБ России по Архангельской области

Челябинск, 3 сентября. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели спецоперацию по задержанию сотрудника Челябинской таможни Сухроба Лутфуллоева.

Задержанному передавали взятку в размере 66 тысяч долларов, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. По предварительным данным, Лутфуллоев был посредником между таможенниками и предпринимателем, которые организовали незаконный ввоз товаров из Китая через участок границы РФ и Казахстана.

По мошеннической схеме удалось провезти через границу более 600 машин. Сотрудники таможни получили за такие услуги более 420 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ближайшее время суд изберет меру пресечения подозреваемому.

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фсб челябинск взятка
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