Тело восьмиклассницы нашли на ж/д путях в Челябинской области

Челябинск, 2 сентября. В Челябинской области в День знаний на железнодорожных путях на перегоне Серазак — Смолино было обнаружено мертвое тело школьницы.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранители. Они проведут проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины трагедии.

Сообщается, что в школе о девочке и ее семье отзываются исключительно положительно. Ни на каких учетах ребенок и ее родители не стоят.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Ведется расследование.

Правоохранители Красноярского края возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей, которые, предположительно, отравились суши.