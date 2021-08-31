Поздравительный видеоролик о работе ветеринарных врачей сняли в Челябинской области

Челябинск, 31 августа. Свой профессиональный праздник 31 августа отмечают врачи-ветеринары. К этой дате в Челябинской области сняли поздравительный видеоролик.

На нем опытные специалисты рассказали о трудностях и особенностях работы с животными, а также поведали о свойствах своей профессии. Ролик создан в рамках проекта «Важен труд каждого». По программе, в течение всего года к профессиональным праздникам в СМИ и на сайтах профсоюзов будут транслировать видео с гостями из различных сфер деятельности.

В федерации профсоюзов Челябинской области отметили, что ветеринар – это та профессия, которая требует полной самоотдачи. Набор обязанностей ветврача очень разнообразен. Специалисты лечат домашних кошек и собак, а также сельскохозяйственных животных. Область ветеринарии постоянно развивается и осваивает все новые возможности, передает издание «Южноуральская панорама».

«Это развивающаяся профессия. Медик лечит только человека, а ветврач всех: сельскохозяйственных, диких, домашних животных», — отметила ветеринар Галина Бессарабова.

Напомним, ветеринары из Кургана придумали уникальную технику лечения собак. Возвращать собаке активность с помощью протезирования научились в ветеринарной клинике «Эндовет в Кургане».