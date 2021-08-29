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Подростки устроили ночную стрельбу во дворе дома в Челябинске

  /   Обновлено: 29 августа 2021 20:39
Происшествия
Подростки устроили ночную стрельбу во дворе дома в Челябинске
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Челябинск, 29 августа. Жители Челябинска в социальных сетях рассказали о пьяной молодежи, которая решила устроить стрельбу под окнами.

Компания молодых людей под окнами жилого комплекса в Челябинске решила «повеселиться» и начала стрелять. О произошедшем местные жители сообщили в сообществе ЖК «Территория» в одной из социальных сетей.

Происшествие случилось у дома на улице Овчинникова. Хулиганов было около десяти, и они находились в нетрезвом виде. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 17-летний мотоциклист без прав сбил семью в Свердловской области. Четыре человека получили травмы, сообщает телеканал «360».

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