Подростки устроили ночную стрельбу во дворе дома в Челябинске

Челябинск, 29 августа. Жители Челябинска в социальных сетях рассказали о пьяной молодежи, которая решила устроить стрельбу под окнами.

Компания молодых людей под окнами жилого комплекса в Челябинске решила «повеселиться» и начала стрелять. О произошедшем местные жители сообщили в сообществе ЖК «Территория» в одной из социальных сетей.

Происшествие случилось у дома на улице Овчинникова. Хулиганов было около десяти, и они находились в нетрезвом виде. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 17-летний мотоциклист без прав сбил семью в Свердловской области. Четыре человека получили травмы, сообщает телеканал «360».