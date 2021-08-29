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Разорвавшийся над землей салют на Дне города в Копейске вызвал вопросы у правоохранителей

  /   Обновлено: 29 августа 2021 14:24
Происшествия
Разорвавшийся над землей салют на Дне города в Копейске вызвал вопросы у правоохранителей
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Челябинск, 29 августа. Искры фейерверка, приуроченного к 114-летию Копейска, полетели в сторону горожан. Правоохранители инициировали по данному факту проверку.

По данным источника ФАН, в один из залпов салют разорвался очень низко от земли. Искры, к счастью, не попали в людей.

В министерстве здравоохранения Челябинской области уточнили, что за медпомощью зрители не обращались. Однако жители Копейска рассказали о случившемся в соцсетях, отметив, что искры от салюта чуть не долетели до батута с детьми. Это вызвало вопросы у правоохранительных органов.

Ранее прокуратура назначила проверку по факту потери части груза селитры. Инцидент произошел накануне в порту Красноярска.

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челябинск полиция салют проверка копейск
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