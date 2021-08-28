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Житель Челябинска сбил двух пешеходов и сбежал с места ДТП
Происшествия
Житель Челябинска сбил двух пешеходов и сбежал с места ДТП
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Челябинск, 28 августа. Иномарка сбила двух человек, которые шли по обочине трассы. Один из пешеходов умер. Водитель скрылся с места происшествия.

Согласно данным ГИБДД по Челябинской области, ДТП произошло на трассе Чебаркуль — Уйское — Сурмениво —Магнитогорск накануне вечером. Несовместимые с жизнью травмы получил 60-летний мужчина. Его спутницу госпитализировали с травмами, о состоянии здоровья женщины пока ничего не известно.

Виновника ДТП удалось оперативно вычислить по камерам фотовидеофиксации. Им оказался 55-летний водитель Renault Koleos. До областного центра он ехал поселковыми дорогами, чтобы не попасться на глаза правоохранителей. В настоящее время детали аварии устанавливаются.

Водитель Subaru остановился на обочине ЦКАД. Фура с цементом въехала в иномарку, в результате столкновения пострадали пять пассажиров легковушки.

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