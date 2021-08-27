Пес воспитательницы покусал ребенка в детском саду Челябинска

Челябинск, 27 августа. Жительница Челябинской области боится возвращать своего пятилетнего ребенка в детский сад, в котором девочку до этого покусал пес воспитательницы.

Женщина сообщила, что собака укусила ребенка днем. По ее мнению, пес принадлежит воспитателю. Она отметила, что животное находилось без намордника и поводка. По ее словам, медикам даже пришлось делать ребенку прививки от бешенства. Девочка в результате инцидента боится собак, передает мать пострадавшей. Она также добавила, что заведующая после происшествия просила не обращаться к полицейским, передает сайт URA.RU.

Заведующая не отрицает факт укуса. Она сообщила, что воспитательница пришла забирать дошкольницу и на ее руках сидел шпиц. Ребенок резко захотел погладить пса, однако тот укусил девочку. По ее словам, в тот момент претензии отсутствовали.

Бездомные собаки ранее напали на семью в центре Волгограда. Свидетель сообщил, что супруги с двумя детьми шли от торгового центра к памятнику Рокоссовскому. Нападение произошло, когда семья подошла к животным, которые лежали на траве.