Три вагона с щебнем сошли с рельсов в Челябинской области

Челябинск, 26 августа. Три вагона с щебнем сошли с рельсов в сортировочном парке станции «Челябинск-Главный». В настоящий момент на месте происшествия проходят восстановительные работы.

Инцидент произошел поздно вечером при роспуске вагонов на стрелочном переводе. В результате ЧП с груженными щебнем вагонами никто не пострадал, сообщает пресс-центр Уральской транспортной прокуратуры.

По имеющейся информации, вагоны со стройматериалами следовали на станцию «Сургут-Порт» Свердловской железной дороги. Сотрудники транспортной прокуратуры и следственного управления на транспорте СК РФ устанавливают все обстоятельства случившегося. Правоохранители организовали проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности движения железнодорожного транспорта.

Ранее в Кемеровской области сошли с рельсов 11 грузовых вагонов с углем. ЧП случилось на путях необщего пользования станции «Забойщик» в Березовском городском округе, сообщал 360tv.ru.