Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 17:43
17:43
Происшествия
Водитель Renault устроил две аварии на Волоколамском шоссе
17:42
Происшествия
Житель Московской области ответит в суде за убийство двух женщин
17:41
Армия
Бывший узник Гуантанамо стал главой минобороны Афганистана
17:40
Общество
Spotify назвал главный хит уходящего лета
17:39
Происшествия
Задержанный тюменец сознался в убийстве восьмилетней девочки
17:36
Общество
Сайт OnlyFans снял запрет на публикацию откровенных материалов
17:33
Общество
Путин предложил сделать всероссийский конкурс «Учитель года» зрелищнее «Форта Боярд»
17:30
Происшествия
СК начнет расследование убийства мужчины на свадьбе в Карачаево-Черкесии
17:28
Общество
Сладкие напитки увеличивают риск преждевременной смерти среди женщин
17:27
Весь мир
Президент ЦАР Туадера приказал разобраться с незаконной вырубкой лесов
Все новости

Скелет человека напугал купающуюся в озере жительницу Челябинска
Происшествия
Скелет человека напугал купающуюся в озере жительницу Челябинска
pixabay.com  /  elianemey

Челябинск, 25 августа. Инцидент произошел на озере Чебачье. Местная жительница нашла во время купания фрагмент человеческого скелета.

По данным региональной поисково-спасательной службы, напуганная женщина сообщила о произошедшем в полицию, которая сразу же вызвала спасателей-водолазов.

Дно озера уже обследовали, больше никаких фрагментов скелета не обнаружено. По факту происшествия назначена проверка.

Двухдневные поиски 58-летней женщины, которая утонула в озере Сугояк, закончились в Челябинской области. Тело обнаружили в ста метрах от берега. Установлено, что погибшая была спортсменкой и регулярно приходила тренироваться на озеро.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Скелет человека напугал купающуюся в озере жительницу Челябинска
челябинск полиция женщина скелет озеро
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru