Скелет человека напугал купающуюся в озере жительницу Челябинска

Челябинск, 25 августа. Инцидент произошел на озере Чебачье. Местная жительница нашла во время купания фрагмент человеческого скелета.

По данным региональной поисково-спасательной службы, напуганная женщина сообщила о произошедшем в полицию, которая сразу же вызвала спасателей-водолазов.

Дно озера уже обследовали, больше никаких фрагментов скелета не обнаружено. По факту происшествия назначена проверка.

Двухдневные поиски 58-летней женщины, которая утонула в озере Сугояк, закончились в Челябинской области. Тело обнаружили в ста метрах от берега. Установлено, что погибшая была спортсменкой и регулярно приходила тренироваться на озеро.