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Спасатели в Челябинской области нашли тело утонувшей спортсменки

  /   Обновлено: 25 августа 2021 16:14
Происшествия
Спасатели в Челябинской области нашли тело утонувшей спортсменки
из личного архива  /  Константин Аношин

Челябинск, 25 августа. Сотрудники экстренных служб завершили поиски 58-летней женщины, которая утонула в озере Сугояк в Красноармейском районе. Ее тело было обнаружено в ста метрах от берега.

Специалисты в течение двух дней прочесывали акваторию водоема. Всего было обследовано более десяти километров береговой линии.

Очевидцы рассказали, что погибшая была спортсменкой и регулярно тренировалась на озере, проплывая в общей сложности не менее двух километров. В воскресенье она делала очередной заплыв и в какой-то момент пропала из виду. Больше ее никто не видел.

Что стало причиной трагедии, пока не сообщается. Правоохранители проводят проверку по факту гибели жительницы Челябинской области.

Очередная смерть на воде потрясла Нижегородскую область. Местная жительница отмечала день рождения брата и утонула, купаясь в озере.

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челябинск озеро утонула
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