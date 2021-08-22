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Челябинец набросился на медиков и разгромил машину скорой помощи
Происшествия
Челябинец набросился на медиков и разгромил машину скорой помощи
Невские Новости  /  Александра Лашко

Челябинск, 22 августа. Супруг беременной женщины по пути в больницу пытался ударить в лицо фельдшера и разнес все, что находилось внутри машины скорой медицинской помощи.

Скорую помощь вызвал челябинец. По словам мужчины, его беременную жену побил друг. Прибывшие на вызов медики решили отвезти женщину в больницу, и ее супруг решил поехать вместе с ней. По пути он попросил для жены воды, которой у медиков не оказалось. После этого он попытался ударить фельдшера по лицу ногой. Водитель автомобиля остановил ее, чтобы попросить помощи у прохожих.

В это время буйный местный житель пытался в салоне найти нож, чтобы зарезать врача. После тщетных попыток он вылез из машины, и медики заперлись в рабочей машине. Злоумышленник разбил окно, через которое к нему вылезла жена.

Очевидцы помогли задержать мужчину и вызвали сотрудников полиции. Правоохранители возбудили в его отношении административное производство. Ведется дальнейшая проверка по факту инцидента. Медики получили сотрясение головного мозга и порезы от разбитого окна.

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