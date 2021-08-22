Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 19:15
19:14
Спорт
Илья Ковальчук ответил на вопрос о завершении спортивной карьеры
19:13
Армия
Новейший российский вертолет Ми171Ш Storm своим ходом прибыл на форум «Армия-2021»
19:11
Весь мир
Американские военные похитили несколько граждан Сирии в Дейр эз-Зоре
19:11
Политика
Блинкен заявил, что бежавший из Афганистана президент обещал бороться с талибами
19:11
Политика
Захарова с иронией отметила отсутствие флага ЕС на встрече Меркель и Зеленского
19:10
Экономика
Нефтяные компании меняют рынок, переходя на возобновляемую энергию
19:10
Весь мир
Лидер ЦАР привлек внимание жителей республики к экологическим проблемам страны
19:08
Происшествия
Число погибших в ДТП под Ростовом-на-Дону увеличилось до шести
19:06
Общество
Японский врач назвал гриль самым опасным способом приготовления пищи
19:05
Армия
Российские военные получат беспилотники, способные защищаться от вражеских дронов
Все новости

Челябинская телебашня окрасится в цвета триколора в честь Дня государственного флага
Общество
Челябинская телебашня окрасится в цвета триколора в честь Дня государственного флага
Prt Scr youtube.com  /  Степан Пивоварчик

Челябинск, 22 августа. Подсветка на Челябинской телебашне будет изменена в честь Дня государственного флага России. Белые, синие и красные огни зажгутся в 22:00.

Администрация Челябинска изменит подсветку городской телевизионной башни в честь Дня государственного флага России. Об этом сообщили представители пресс-службы мэрии. Отмечается, что башня окрасится в цвета триколора — белый, синий и красный.

«Символика нашей страны будет складываться из лампочек с 22:00 до 24:00», — уточнили в администрации.

Празднования Дня государственного праздника в Челябинске будет проводиться с соблюдением всех мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. В частности, горожане должны будут соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты — маски.

День государственного флага России был утвержден указом президента РФ Бориса Ельцина в августе 1994 года. Триколор имеет долгую историю и ранее применялся в качестве флага российских торговых кораблей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Челябинская телебашня окрасится в цвета триколора в честь Дня государственного флага
подсветка телебашня день государственного флага хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru