Челябинская телебашня окрасится в цвета триколора в честь Дня государственного флага

Челябинск, 22 августа. Подсветка на Челябинской телебашне будет изменена в честь Дня государственного флага России. Белые, синие и красные огни зажгутся в 22:00.

Администрация Челябинска изменит подсветку городской телевизионной башни в честь Дня государственного флага России. Об этом сообщили представители пресс-службы мэрии. Отмечается, что башня окрасится в цвета триколора — белый, синий и красный.

«Символика нашей страны будет складываться из лампочек с 22:00 до 24:00», — уточнили в администрации.

Празднования Дня государственного праздника в Челябинске будет проводиться с соблюдением всех мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. В частности, горожане должны будут соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты — маски.

День государственного флага России был утвержден указом президента РФ Бориса Ельцина в августе 1994 года. Триколор имеет долгую историю и ранее применялся в качестве флага российских торговых кораблей.