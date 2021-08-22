Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 11:32
11:30
Весь мир
Власти Ливана планируют отказаться от субсидий на закупку топлива
11:29
Политика
Глава МИД Турции присоединится к саммиту «Крымской платформы»
11:28
Происшествия
Еще один природный пожар зафиксировали в Якутии
11:26
Шоу-бизнес
Певица Asti пожаловалась на легкую славу TikTok-блогеров
11:19
Происшествия
Прокуратура проверит инцидент с травмированием подростка на ж/д в Калининграде
11:17
Общество
В России заразились коронавирусом еще 20 564 человека
11:16
Происшествия
ФАН выяснил предварительную причину падения мотопараплана в Ивановской области
11:14
Политика
Киевский филолог призвал проявить культурный героизм русских на Украине
11:10
Происшествия
Правоохранители задержали солиста группы «Пошлая Молли»
11:06
Политика
Талибы воссоздали культовое американское фото времен Второй мировой войны
Все новости

Источник в МЧС опроверг информацию о поджоге дома 1920 года постройки в Челябинске

  /   Обновлено: 22 августа 2021 11:27
Происшествия
Источник в МЧС опроверг информацию о поджоге дома 1920 года постройки в Челябинске
pixabay.com

Челябинск, 22 августа. Огонь уничтожил старинный деревянный дом в центре Челябинска. В 2018 году он был отреставрирован в рамках фестиваля «Том Сойер фест».

Одноэтажное здание было построено на Российской улице в 1920 году. Это место было единственным, где сохранились 20 домов, являющихся элементами средовой исторической застройки.

Организаторы фестиваля считают, что причиной ЧП стал умышленный поджог. На данный момент эта информация не имеет подтверждения.

Специальная комиссия приступила к расследованию, признаков поджога обнаружено не было. В качестве основной версии рассматривается неисправность электропроводки, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Несколько месяцев назад в Мурманске произошло возгорание в доме культурного наследия 1939 года постройки. Площадь пожара составила пять квадратных метров, никто не пострадал.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Источник в МЧС опроверг информацию о поджоге дома 1920 года постройки в Челябинске
пожар челябинск российская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru