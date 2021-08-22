Источник в МЧС опроверг информацию о поджоге дома 1920 года постройки в Челябинске

Челябинск, 22 августа. Огонь уничтожил старинный деревянный дом в центре Челябинска. В 2018 году он был отреставрирован в рамках фестиваля «Том Сойер фест».

Одноэтажное здание было построено на Российской улице в 1920 году. Это место было единственным, где сохранились 20 домов, являющихся элементами средовой исторической застройки.

Организаторы фестиваля считают, что причиной ЧП стал умышленный поджог. На данный момент эта информация не имеет подтверждения.

Специальная комиссия приступила к расследованию, признаков поджога обнаружено не было. В качестве основной версии рассматривается неисправность электропроводки, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Несколько месяцев назад в Мурманске произошло возгорание в доме культурного наследия 1939 года постройки. Площадь пожара составила пять квадратных метров, никто не пострадал.