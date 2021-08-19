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Охранник торгового центра в Челябинске ударил девушку по лицу

  /   Обновлено: 19 августа 2021 16:15
Происшествия
Охранник торгового центра в Челябинске ударил девушку по лицу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Челябинск, 19 августа. Охранник ТРК «Космос» после конфликта ударил девушку по лицу. Очевидцы записали инцидент на видео и выложили его в социальные сети.

Инцидент произошел на территории фуд-корта торгового центра в Челябинске. Нанятый организацией чоповец подошел к двум девушкам и начал ссориться с одной из них. Причина конфликта так и осталась неизвестна.

После этого мужчина замахнулся и ударил девушку по лицу. По данному факту полицейские проводят проверку.

В конце июля человек получил несколько ударов ножом от охранника на железнодорожной станции «Воронок» в городском округе Щелково, сообщало издание РИАМО. Причиной нападения стало отсутствие у пассажира билета.

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полиция охранник рукоприкладство
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