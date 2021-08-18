Прорыв коллектора стал одной из причин выброса сероводорода в Челябинске

Челябинск, 18 августа. Одной из главных версий выброса сероводорода в городе стал прорыв коллектора. Авария произошла возле очистных сооружений.

В пресс-службе регионального министерства экологии сообщили, что коммунальная авария произошла в районе водоканала. В результате случилось затопление территории фекальными стоками. По данным ведомства, именно поэтому горожане почувствовали резкий запах сероводорода.

Информацию о происшествии направили специалистам надзорных органов. Они будут устанавливать точную причину и обстоятельства инцидента. Об этом заявил заместитель министра экологии Челябинской области.