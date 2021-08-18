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Прорыв коллектора стал одной из причин выброса сероводорода в Челябинске

  /   Обновлено: 18 августа 2021 14:45
Происшествия
Прорыв коллектора стал одной из причин выброса сероводорода в Челябинске
pixabay.com

Челябинск, 18 августа. Одной из главных версий выброса сероводорода в городе стал прорыв коллектора. Авария произошла возле очистных сооружений.

В пресс-службе регионального министерства экологии сообщили, что коммунальная авария произошла в районе водоканала. В результате случилось затопление территории фекальными стоками. По данным ведомства, именно поэтому горожане почувствовали резкий запах сероводорода.

Информацию о происшествии направили специалистам надзорных органов. Они будут устанавливать точную причину и обстоятельства инцидента. Об этом заявил заместитель министра экологии Челябинской области.

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