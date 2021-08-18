Сотрудники МЧС спасли с тонущего катамарана взрослых и ребенка в Челябинске

Челябинск, 18 августа. Спасатели увидели тонущий катамаран с двумя взрослыми и годовалым ребенком на озере Смолино вблизи пляжа «Солнечный берег». Они эвакуировали семью на берег.

Целая семья оказалась в беде — катамаран, на котором они плавали, начал тонуть. Молодые родители с годовалым ребенком на руках просили о помощи.

Спасатели увидели челябинцев и незамедлительно поплыли к ним на лодке. Они были успешно эвакуированы с тонущего судна и доставлены на берег. Никто не пострадал.

В этот же день сотрудники МЧС спасли еще четырех отдыхающих, двое из которых — дети. Одного семилетнего пострадавшего на пляже «Каспийский берег» в Челябинской области передали родителям.

Ранее в Москве сотрудники Росгвардии спасли 57-летнюю женщину, которая упала в придорожный болотистый водоем. Она не смогла самостоятельно выбраться из ловушки, сообщало РИАМО.