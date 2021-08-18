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Жителям Челябинска посоветовали не выходить на улицу из-за выброса сероводорода

  /   Обновлено: 18 августа 2021 10:51
Общество
Жителям Челябинска посоветовали не выходить на улицу из-за выброса сероводорода
wikipedia.org  /  Уральский бард

Челябинск, 18 августа. Министерство экологии порекомендовало жителям Челябинска, по возможности, сократить пребывание на улице из-за сильного выброса сероводорода.

В случае ощущения неприятного запаха горожан призвали не проветривать помещения утром, а также употреблять больше воды. Об этом заявил замминистра экологии региона Виталий Безруков.

Выброс сероводорода зафиксировали рядом с очистными сооружениями МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП ПОВВ) в Металлургическом районе. На место происшествия направили передвижные лаборатории для оценки ситуации, подчеркнул чиновник.

Как стало известно ранее, в Челябинске досрочно завершат проект по устранению городской свалки. На ее месте уже появился живописный зеленый холм.

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челябинск экология сероводород выбросы
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